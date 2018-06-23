Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины

Бывший чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона потребовал пустить его на тренировку национальной команды. Марадона хочет объяснить игрокам, что значит надеть футболку сборной.

Легендарный Марадона рассказал, что когда сам играл за сборную Аргентины, то отдавался игре полностью, без остатка. «Я хочу поговорить с игроками, чтобы они поняли, что значит – надевать футболку национальной команды», - заявил он.

21 июня сборная Аргентины потерпела поражение от команды Хорватии со счетом 0:3. Такой результат ставит под угрозу выход аргентинцев в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче группового этапа подопечным Хорхе Сампаоли необходимо будет обыграть команду Нигерии.

Однако, если в параллельном матче Исландия обыграет Хорватию, то для выхода в плей-офф придется учитывать разницу забитых и пропущенных мячей, а этот показатель в группе - пока что не в пользу аргентинской сборной.

Ранее Диего Марадона подверг критике игру сборной Аргентины в стартовом матче с командой Исландии, заявив, что игроки недостаточно подготовились к игре, то есть не подготовились совсем, передает Lenta.ru.