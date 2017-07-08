Известного футболиста Ромелу Лукаку задержали в США за дебош

Футболиста английского клуба "Эвертон" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку задержали американские полицейские после дебоша, который он устроил в своем доме.

Как сообщает TMZ, Лукаку буянил в арендованном доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Несколько дней назад он устроил в своем временном жилище слишком шумную вечеринку - соседям пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить "звезду" европейского футбола.

Полицейские как минимум шесть раз предупредили Лукаку о том, что он нарушает общественный порядок. Однако футболист не послушался. В итоге его пришлось задержать. На сколько именно, не уточняется.

Между тем, пока Лукаку нарушал закон в США, в Европе продолжались активные переговоры по его трансферу: в своих рядах футболиста хотят видеть известные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси", которые предложили за него около 100 миллионов долларов США.