Соперником Усика в следующем поединке может стать Поветкин

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик испытывает некоторые сложности в поиске достойного соперника для следующего боя, признался промоутер бойца Александр Красюк.

«Есть проблемы с подбором соперников для Усика в тяжах. Паркер и Миллер отказались от боя. Такам бросил вызов Чисоре. Уайт, скорее всего, в апреле проведет бой с Джошуа. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в новом дивизионе остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70% кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе», - рассказал Александр Красюк.

В прошедшем году украинский боксер Александр Усик одержал три победы в трех поединках на профессиональном ринге. Латвийца Майриса Бриедиса и россиянина Мурата Гассиева он победил по очкам, а британца Тони Беллью – нокаутировал, сообщает RT.

Александр Поветкин – российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, чемпион России, Европы, мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ.