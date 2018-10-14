Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Флойду Мейвезеру

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов бросил вызов американскому боксеру Флойду Мейвезеру, обладателю чемпионских титулов в пяти весовых категориях.

«Окей, Флойд, давай! Я готов выйти против тебя: твои 50 побед против моих 27. Ни один из нас еще ни разу не проигрывал. Почему бы и нет? Вперед! В джунглях может быть только один король, а не два, и это, конечно же, я. Ведь я легко свалил Макгрегора, а тебе это не удалось», - заявил Хабиб Нурмагомедов.

В прошедшем 6 октября в Лас-Вегасе чемпионском поединке россиянин Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде. Однако спортсмен до сих пор не получил ни чемпионского пояса, ни гонорара за поединок, поскольку сразу после его окончания покинул октагон и спровоцировал массовую драку.

Флойд Мейвезер, в свою очередь, встречался в поединке с Макгрегором в августе 2017 года. Бой проходил по правилам бокса и завершился поражением Макгрегора в десятом раунде – ирландец пропустил серию ударов.

В настоящее время статистика Нурмагомедова – 27/0, Мейвезера – 50/0, сообщает РБК.