Рябинский: Судейство боя между Ковалевым и Уордом было предвзятым

Президент компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, комментируя исход скандального боя за звание чемпиона мира между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем США Андре Уордом, заявил, что судейство было предвзятым.

"... Два подряд удара в пах Ковалеву, и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев - Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к "победе"... Это какой-то беспредел и свинство уже", - написал Рябинский в социальных сетях.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе 17 июня. При этом экс-чемпион мира Сергей Ковалев нанес на 169 ударов больше, чем его соперник. На счету россиянина 407 ударов, у американца - 238. Большинство экспертов посчитали, что бой Уорда был "грязным", а судья Тони Уикс спустя несколько часов признал, что остановка боя после "технического нокаута" была ошибкой.