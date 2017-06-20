Сергей Ковалев: Я еще вернусь!

Экс-чемпион мира Сергей Ковалев признал, что в реванше его соперник — чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе Андре Уорд действовал лучше, чем в первом бою, но победой в реванше не поставил точку в противостоянии.

"Я ещё вернусь!", - написал Сергей Ковалев на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. При этом экс-чемпион мира Сергей Ковалев нанес на 169 ударов больше, чем его соперник. На счету россиянина 407 ударов, у американца - 238. Большинство экспертов посчитали, что бой Уорда был "грязным", а судья Тони Уикс спустя несколько часов признал, что остановка боя после "технического нокаута" была ошибкой.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 - нокаутом), ни одного поражения.