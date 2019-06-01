35-летний испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП вместе со своим братом

Известный испанский футболист, выступающий за клуб «Эстремадуры» Хосе Антонио Рейес в субботу погиб в ДТП вместе со своим братом. Хосе Антонио Рейесу было 35 лет. Испанец был полузащитником сборной Испании, в разное время команд «Севилья», «Арсенал», «Реал», «Атлетико».

Хосе Антонио Рейес становился чемпионом Испании в составе мадридского «Реала» (2006/07).

Трагедия произошла сегодня утром недалеко от родного города футболиста. Соболезнования выразили представители УЕФА, «Реала».