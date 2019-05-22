Валерий Рейнгольд: Глушаков не нужен, Зобнина не продавать, Промесса – вернуть…

Сезон кончается, игроки отправятся на отдых, зато начнется работа агентов и клубных секционеров. О том, какие изменения нужны в «Спартаке», рассказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» знаменитый спартаковский нападающий Валерий Рейнгольд.

- Глушаков. Вопрос по нему решен – продадут?

- Да Валере по любому надо самому уходить. С таким настроением в «Спартаке» делать нечего! Да и просто невозможно ему уже работать в такой обстановке. Глушаков, конечно, себя дискредитировал, и прилично. До последнего я его защищал, но когда прочитал, что он там про Карреру наговорил по мобильнику – Глушаков для меня кончился. Ему в «Спартаке» делать нечего. Он сам разберется со своей жизнью – какой клуб его возьмет. Это уже его проблемы.

- Зобнин. Если получит приличное предложение из-за границы – уйдет?

- Мы все время говорим, что «Спартак» играет плохо и надо укреплять некоторые позиции. Это правильно. С другой стороны начинаются разговоры, что вроде хотят продать Зе Луиша в «Фенербахче», Адриано – в «Галатасарай»… Но я говорил и буду говорить, не как болельщик, а как эксперт, все-таки в футболе что-то смыслю: игру «Спартака» надо строить вокруг Адриано, Зе Луиша, Фернандо и Мельгарехо. Идеальный вариант – если еще вернут Промесса. Ну а продать заграницу Зобнина… Что «Лукойл» - бедная организация, нищая? У них денег нет? «Спартак» - это что, вариант «Анжи»? Удивительно это слышать! Даже если Зобнин изъявит желание уехать за границу, можно с ним переговорить, предложить достойную зарплату. Он – классный футболист, игрок сборной, один из лидеров «Спартака». Как можно такими разбрасываться! Давайте, вообще всех распродадим - с кем тогда строить команду?

- Кононов. Человек-загадка? Или все вам уже ясно?

- Он для меня не загадка. Уважаемый, конечно, специалист, и, может быть, человек хороший. Но тренер должен быть собакой, бульдогом! В хорошем смысле. Тот, кто может, когда надо действовать пряником или же наварить кнутом. Это и есть тренер. Такой как раз Юрий Павлович Семин. Видно, как человек переживает, радеет за свою команду. Весь в игре. Кононов же такой… джентльмен. Я недавно был на передаче у Фетисова, мы как раз на эту футбольную тему разговаривали. Я сказал: «Это что за тренер, который руки в боки, костюмчик, галстучек! Все в порядке! Но команда-то развалилась!» Проиграла в этом году все, что только можно. Разве что за Лигу Европы еще есть шанс зацепиться. Но что там делать с такой организацией игры! Команда распущена до предела, ее надо по-новому собирать. Это народная команда. Она требует, может быть, не капитальный ремонт, но что-то вроде. Кононов не подходит «Спартаку».

- Последнее. Как вам вратарская позиция?

- Вратарская позиция, мне кажется, хорошая. И когда я услышал, что хотят парнишку из Тулы пригласить (Михаила Левашова – прим. ред.), я спрашиваю: А зачем? Да, хороший парень. Но разве плохой вратарь наш молодой Максименко? Да и Селихов тоже в порядке. Оба хорошие вратари. Не надо никого еще покупать.