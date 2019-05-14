Генерал Картаполов поприветствовал участников турнира «Кубок двух морей»

Летом в городе-герое Керчь пройдёт самое масштабное соревнование по самбо в стране среди юношей и девушек «Кубок двух морей». Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей Картаполов поприветствовал участников этого крупнейшего турнира.

По его словам, самбо научит спортсменов отстаивать свою честь и честь страны. «Наш народ всегда умел постоять за себя и защитить слабых», – говорит он.

Российский военачальник пожелал самбистам удачи на турнире, а также передал участникам, чтобы они не забывали подвиги героев Великой Отечественной войны. «Ведь настоящая любовь к Отчизне заключается не только в готовности отдать за неё жизнь, но и в знании и понимании её прошлого», – отмечает Картаполов. Он напомнил, что во время нацистской оккупации Крыма Аджимушкайские каменоломни стали укрытием для бойцов, которые до последнего сражались с фашистами.

«Кубок двух морей» проводится с 2013 года в Керчи. Турнир собирает лучших молодых самбистов из разных регионов РФ и ближнего зарубежья. В 2018 он поставил рекорд по количеству участников. В Крым приехало более 800 спортсменов.