Фигуристка Алина Загитова устроила фотосессию в купальнике на египетском пляже

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова отправилась на заслуженный отдых в Египет. Молодая спортсменка устроила на пляже фотосессию в купальнике, которая привела в восторг ее поклонников.

На снимках Алина Загитова позирует в черном купальном костюме со шнуровкой, который подчеркивает идеальную фигуру чемпионки мира. Девушка на своей страничке в социальной сети отметила, что наслаждается морем, солнцем и окружающей ее красотой.

На днях Международный союз конькобежцев (ISU) признал россиянку лучшей фигуристкой в женском одиночном катании после сезона 2018/19. За сезон Алина набрала 4510 баллов.