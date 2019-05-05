Федор Емельяненко не может решить: продолжать ему карьеру или нет

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, что ещё не принял окончательного решения оставаться или уйти из карьеры. В январе боец проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Теперь он не знает, стоит ли ему продолжать карьеру.

"Пока у меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь...Когда озвучу свое решение по карьере? Пока не знаю...Если я попрошу еще время на отдых, то мне дадут еще время. У нас со Скоттом и Bellator хорошие отношения. Мне полностью идут навстречу и понимают, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье", - передаёт слова Емельяненко РИА Новости.

Боец добавил, что его тренер Питер Тайссе полностью на его стороне, несмотря на его заявление после боя с Бейдеру, что он не будет работать со спортсменом.

Напомним, что Фёдор Емельяненко завершал карьеру в 2012 году, но в 2015 году вернулся и успел провести шесть боев. У спортсмена всего 6 поражений в 38 боях за всю карьеру в ММА.