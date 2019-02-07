Врач сборной России по пулевой стрельбе трагически погибла

Сегодня стало известно о трагической гибели Евгении Ивановой, врача сборной России по пулевой стрельбе. Успешное выступление нашей стрелковой сборной на Олимпиаде в Рио – во многом ее заслуга.

«Пятого февраля 2019 года на 36-м году жизни трагически погибла врач сборной команды России по пулевой стрельбе Евгения Ивановна Иванова. Коллектив Стрелкового Союза России скорбит о невосполнимой утрате. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах», - сообщила сегодня пресс-служба ССР.

Евгения Иванова более трех лет работала врачом российской стрелковой сборной. За это время она проявила себя не только как блестящий профессионал, но и как добрый, отзывчивый человек. Она принимала участие в подготовке наших стрелков к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, и их успешное выступление – во многом ее заслуга, отметили в Стрелковом Союзе России.