Поиски пропавшего самолёта с футболистом возобновили

Подводные поиски исчезнувшего с радаров самолёта, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, возобновили. Средства на финансирование поисковой операции собрали неравнодушные к судьбе спортсмена.

По заявлению полиции, официальные поиски были прекращены ещё 24 января, после чего многие футболисты, в том числе Лионель Месси, организовали частную спасательную миссию, передаёт РИА Новости. Поисковое судно прибыло на место трагедии утром в воскресенье, 3 февраля, сообщили в британском управлении по расследованию авиационных происшествий.

Как ранее уже сообщали Аргументы недели, самолёт потерпел крушение при перелёте над Ла-Маншем.