По пенальти победу над «Ростовом» одержал «Локомотив» - 3 : 4

В пятницу, 25 января, в рамках 2-го тура коммерческого турнира Кубок «Матч Премьер» «Ростов» сыграл с московским «Локомотивом» Встреча прошла в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire. Арбитр матча Виталий Мешков.

Игра началась в быстром темпе, команды используют плотный прессинг и длинные кроссы в штрафную соперника Красивую атаку организовали игроки "Ростова". По воротам пробил Шомуродов, но Гилерме вытащил мяч. Сфера ушла на первый угловой в сегодняшнем матче.

Игроки «Ростова» очень легко проникают в штрафную соперника, они захватили инициативу, у них есть заряд на борьбу, игроки хорошо читают игру.

Как хорош сегодня голкипер "железнодорожников"! Опасную передачу выполнил на Кьяртанссона Новосельцев, и удалось пробить по воротам футболисту, но Гилерме спас.

Игра перешла в спокойное русло, команды перешли на зонный прессинг, темп упал и все это стало напоминать тренировку, требовать эмоций и страсти пока рано. Активен Шомудоров на чужой половине поля, и почти в каждой атаке своей команды участвует футболист. Всё чаще получает мяч Гилерме именно от 14-го номера "железнодорожников". Уже подустали футболисты "Локомотива" и на чужой половине поля не совсем успевают. Зато к обороне "Локо" придраться сложно.

Очень четко взаимодействует защита ростовчан, линии выстроены четко, главное в движении они не разваливаются" Локомотив" катает мяч на чужой половине поля, пытаясь приблизиться к воротам Абаева, но футболисты "Ростова" сопернику свободу не предоставляют. Буквально за каждым действием команды Сёмина следят "трактористы".

Половина первого тайма позади, а в Дохе пока без голов.

Впрочем, шансы приблизительно равны у обеих команд, и мяч может залететь в сетку в любую минуту."Локомотив" продолжает искать варианты в атаке, но скользкое поле явно мешает российским футболистам. В этот раз Фёдор Смолов поскользнулся и пробить по воротам не сумел.

Разыграли в центре поля штрафной футболисты "Ростова" и продолжили обороняться против "Локомотива", который последние десять минут не отходят от штрафной Абаева

Не получается обострять атаку сегодня у Миранчуков. В этот раз не удалось оформить передачу в штрафную Антону Миранчуку, и снаряд снова перешёл в ноги игроков "Ростова".

Ориентированы на оборону сегодня футболисты "Локомотива", поэтому вперёд идёт совсем небольшая часть команды. Миранчуки и Смолов без поддержки партнёров в атаке не справляются.

Второй тайм начался с красивого гола «железнодорожника» Дмитрия Баринова после фланговой атаки 0:1 Лысов красиво прострелил в штрафную, и Баринов в падении переправил сферу в ворота. Потрясающий гол ножницами от профессионала!

Очень красиво начал "Локомотив" второй тайм и останавливаться не собирается. Атака "Локо" продолжает давить на соперника в его штрафной."Ростов" включил высокий прессинг и ищет, чем ответить настроенному серьёзно сопернику.

На 56 мин. ростовчане сравнивают счет 1:1. Кьяртансон получил сферу после навеса от партнёра и головой поразил ворота соперника. Голкипер не успел! Снова равный счёт в игре на стадионе в Катаре. Нужно сегодня выигрывать и Сёмину, и Карпину, чтобы показать свой потенциал.

Много атакующих футболистов выпустили на поле оба наставника, надеясь на то, что удастся избежать серии пенальти. Действительно, увидеть голы до финального свистка в матче увидеть хотелось бы.

Опасный момент у "Ростова"! Мяч оказался недалеко от ворот "Локо", и могли забивать "трактористы", но команда Сёмина с мячом справилась. Отлично играет во втором тайме Коченков, вовремя бросаясь в ноги игрокам "Ростова". Отлично помогают ему и защитники "Локомотива" . На этом матч завершился и теперь пенальти! Они завершились победой "Локомотива" со счетом 3-4.