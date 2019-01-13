Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с победой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мужскую и женскую команды по биатлону с победой в эстафетах на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов в немецком Оберхофе.

“Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!”, - написал премьер-министр страны в своём Twitter.

В воскресенье, 13 января, мужская сборная по биатлону, представляющая нашу страну на соревнованиях, заняла первое место на эстафете четыре по 7,5 км в Германии, а женская сборная России победила в эстафете четыре по 6 км. В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев. В женской команде участвовали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.