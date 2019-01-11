СМИ сообщают, что боксер Владимир Кличко намерен возобновить карьеру

В пятницу, 11 января, в средствах массовой информации появилась новость о том, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко намерен возобновить свою спортивную карьеру.

Журналист "Би-би-си" Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport заявил, что Кличко возвращается на ринг. Более того, якобы спортсмен намерен провести бой с одним из британских боксеров, однако, его соперниками точно не станут Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, Владимир Кличко был чемпионом мира, однако в ноябре 2015 года он по очкам проиграл Фьюри, вследствие чего данный титул был утрачен.