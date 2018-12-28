Умер Евгений Зимин

Умер легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Евгений Зимин, сообщается на официальном сайте московского "Спартака". Ему был 71 год.

В составе сборной СССР Зимин завоевал золото Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, а также становился трехкратным чемпионом мира.

"Он навсегда остался в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами", - отмечает пресс-служба клуба.

После окончания карьеры Евгений Владимирович Зимин являлся директором СДЮШОР "Спартака", был старшим тренером команды, потом - генеральным менеджером. Он также работал телекомментатором и экспертом.

Причина смерти Зимина не сообщается.