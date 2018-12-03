В Москве прошли Всероссийские соревнования по самбо среди школьников

В столице прошли Всероссийские соревнования по самбо среди школьников по проекту «Самбо в школу». В московском центре боевых искусств встретились 150 юных спортсменов из разных уголков страны, начиная от Калининграда и заканчивая Магаданом.

Более 700 школ включили основы самообороны в программу уроков физкультуры или открыли дополнительные секции. По словам президента Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева, такой турнир дает возможность школьникам, которые только вошли в проект и пока не являются профессионалами, посмотреть, что они из себя представляют и каких успехов уже достигли.

Победитель турнира выявлялся по сумме баллов, завоеванных командами в трех дисциплинах: ГТО, ДЕМО Самбо и борьба. В результате соревнований победу одержала московская школа №1539. Столичная команда продемонстрировала отличную подготовку и показала достойную борьбу.

Георгий Русаков, участник из Москвы, стал победителем по спортивному самбо в своей весовой категории. Парень поделился своими впечатлениями и рассказал, почему так любит этот вид спорта. «Мой брат – самбист. Занимаясь борьбой, он стал красивым, мужественным, сильным человеком. Он справляется с любой физической работой. На даче колуном рубит дрова, а в шиномонтаже меняет колеса на автомобилях. Я хочу быть таким же сильным, как мой брат, – признаётся спортсмен. – Считаю, что самбо – отличный вид спорта. В трудную минуту ты можешь защитить себя и своих близких. Со мной уже был один случай. Как-то над одним мальчиком стали шутить его товарищи. Один из обидчиков подошёл ко мне и стал говорить неприятные слова. При этом он старше меня на 3 года и выше на полторы головы. Я не растерялся: схватил его за ноги и повалил на асфальт. После этого, парень похвалил меня. Сказал, что уважает смелых».

Артем Боронтов, спортсмен из Новосибирской области, занимается самбо не так давно: два года. Однако мальчик уже завоевал призовое место в финальных схватках. «Мой кумир – Федор Емельяненко. Хочу быть на него похожим. Борьба была сложной, все участники сильные. Перед соревнованиями внимательно слушал своего тренера, он плохого не подскажет», – рассказал юный самбист.

Тренер из Санкт-Петербурга Сергей Любимов рассказал, что их школа официально вступила в проект в прошлом году. «Самбо становится доступным, массовым. Это здорово. Очень понравилось выступление московской школы №1539. Хорошо подготовились. Тренер у них увлечённый. Думаю, будем общаться, перенимать опыт. Команда краснодарского края сделала классное выступление, заслужено заняла призовое место. Нам не повезло в ГТО, больше ставили акцент на спортивное самбо. В результате есть два призера в своих категориях. Считаю, если победил ученик – значит это его заслуга, а если он проиграл, то это проблема тренера», – сказал Сергей Любимов.

А вот тренер из Смоленской области Александр Иванов еще долго будет вспоминать этот день. Ведь его воспитанник на последней секунде смог одержать победу. «Вова Ерченко сначала проигрывал, а на последней секунде сделал бросок и в результате занял первое место. В прошлом году по спортивному самбо мы были шестыми, а в этом – третьи. Вот такой подарок ребята сделали в юбилейный год самбо. Для нас это настоящий праздник», – поделился тренер.

Александр Иваницкий, призёр чемпионата СССР по самбо, олимпийский чемпион, поделился своими впечатлениями о прошедшем турнире. По его мнению, соревнования заслуживают высокой оценки. «Я скажу так: в наше бы время такие же залы нам. Вот в этих словах вся оценка того, что здесь происходило. Уникальные соревнования, потрясающий зал, атмосфера, чудные призы, подарки, – сказал Александр Иваницкий. – Я был в школах, где есть проект, и поразился тем, какие там ученики! Как они выглядят, как они держатся. Внедрение самбо в школы – это прекрасная идея, и я надеюсь, что проект будет набирать обороты в дальнейшем».







