«Спартак» терпит поражение от «Рапида» 1:2

В четверг, 29 ноября «Спартак» на своем поле «Открытие Арена» принял «Рапид»(Австрия) в рамках пятого тура встречи группы G группового этапа Лиги Европы Главный арбитр встречи Павел Гиль (Польша).

К сожалению холодная погода( -12 градусов) , рабочий день, и цены на еврокубковые матчи кусаются не меньше московского морозца -все это собрало мало болельщиков, но поддержка несомненно будет спартаковская.

Спартаковцы атакуют в основном по левой бровке, резво входят в штрафную австрийцев Неплохо держится пока московский "Спартак". Рванули на чужую половину поля россияне, австрийцы пытались сопротивляться, но всё-таки совершил удар Мельгарехо. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

Спартаковцы в быстром темпе проводят серию позиционных атак, пока, безрезультатно, но зато очень опасны контратаки «Рапида» Не лучшая ситуация для москвичей сложилась в группе G. "Спартак" пока на втором месте, имея в арсенале 5 очков. Столько же и у шотландского "Рейнджерса". Австрийцы пока четвёртые, но отстают от москвичей они всего на одно очко.Теперь все в руках команды Олега Кононова: если она выигрывает два оставшихся матча, то точно выходит в плей-офф. Впрочем, москвичи могут пройти в следующий тур уже сегодня. Для этого достаточно собственной победы над «Рапидом» и успеха «Вильярреала» в матче с «Рейнджерс».

На 20 мин. Зе Луиш из середины поля принял передачу от Мельгарехо, убежал от защитников и добежав до штрафной, аккуратно перебросил голкипера, красивый гол- 1:0 повел «Спартак» Опасный штрафной заработал Ханни для своей команды. Штребингер выстроил стенку из своих игроков. Комбаров пробил по мячу, но никто не принял снаряд в штрафной площади.

Скорости упали, трудно дышать на морозе, уверенно ведут игру москвичи на "Открытие Арене"-53% времени удаётся им держать мяч у себя.Концовка первого тайма выдаётся очень активной у "Спартака", они контролируют мяч на чужой половине поля, однако австрийцы больше такой халатности, как в случае с Зе Луишем, не проявляют. Адриано вышел к вратарю и мог пробить с совсем близкой дистанции и выше ворот отправил мяч! Какой шанс упустил форвард "красно-белых" 1-й тайм завершился, команды отправляются греться.

Во 2-ом тайме идут позиционные атаки команд, с элементами суматохи и сумбура в середине поля С неуверенной атаки начали второй тайм австрийцы. "Спартаковцы" быстро отобрали мяч, но далеко в нападение забраться не удалось.

«Комедия положений» – так можно охарактеризовать то действо, которое происходит на арене «Спартака», проблема с начальной фазой атаки, средняя линия москвичей без угрызения совести складывает с себя функции диспетчеризации и игра разваливается Видимо поэтому начинает готовить замены Олег Кононов, на скамейке остались и Боккетти, и Попов, и Рассказов, и Самедов. Скорее всего, один из нападающих покинет поле в ближайшее время и появится диспетчер, надо понимать, что с этой целью выпускают Самедова.

На 80 мин. при подаче углового гол забивает всё-таки "Рапид". 1:1! После подачи углового красиво переправил мяч в ворота Мюлдюр, обыграв наших защитников и вратаря. Обидно пропускать незадолго до финального свистка!

Совсем пропало движение у игроков «Спартака» Не ладится у хозяев поля сегодня в штрафной, всё время выбивают снаряд из штрафной площади соперники.

На 90 мин.всё-таки удалось забить "Рапиду".1 : 2 не в нашу пользу. Шобесбергер уверенно обыграл соперника и запустил снаряд в ворота без шансов для голкипера.

Не лучшая ситуация для москвичей сложилась в группе G и сегодня её обсуждать не имеет смысла.