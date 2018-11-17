Тренер Тарасовой Траньков сообщил, что пара выступит в произвольной программе
17 ноября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что пара продолжит выступление на этапе Гран-при в Москве. Женя сегодня получила травму лица на тренировке.
Фигуристка ударилась подбородком о лед, ее отвезли вбольницу накладывать швы. Тренер пары Максим Траньков уверен, что Тарасова и Морозов не снимутся с соревнования.
Пара успешно выступает в России. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали 78,47 балла, обновив мировой рекорд.
В субботу, 17 ноября, спортивные пары выступают с произвольной программой. Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили о травме Жени во время тренировки. По данным федерации, Евгения Тарасова столкнулась с другим спортсменом при заходе на прыжок и упала, ударившись подбородком.
"На рассеченнное место спортсменке наложат швы, для чего в сопровождении врачей сборной Женя отправилась в больницу", – уточнили в организации.
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