Тренер Тарасовой Траньков сообщил, что пара выступит в произвольной программе

Тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что пара продолжит выступление на этапе Гран-при в Москве. Женя сегодня получила травму лица на тренировке.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России

Фигуристка ударилась подбородком о лед, ее отвезли вбольницу накладывать швы. Тренер пары Максим Траньков уверен, что Тарасова и Морозов не снимутся с соревнования.

Пара успешно выступает в России. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали 78,47 балла, обновив мировой рекорд.

В субботу, 17 ноября, спортивные пары выступают с произвольной программой. Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили о травме Жени во время тренировки. По данным федерации, Евгения Тарасова столкнулась с другим спортсменом при заходе на прыжок и упала, ударившись подбородком.

"На рассеченнное место спортсменке наложат швы, для чего в сопровождении врачей сборной Женя отправилась в больницу", – уточнили в организации.