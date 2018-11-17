Фигуристка Тарасова получила травму челюсти перед выступлением
17 ноября 2018, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в паре с Владимиром Морозовым, получила травму в рамках тренировки перед произвольной программой на этапе серии Гран-при в Москве.
В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что Тарасова при заходе на прыжок столкнулась с другим фигуристом и ударилась подбородком.
Как уточняет в субботу, 17 ноября, ТАСС, спортсменка получила рассечение, вследствие чего медикам придется наложить швы. Тренер Максим Траньков отметил, что Тарасова и Морозов не будут сниматься с этапа серии Гран-при в Москве и позже сегодня выйдут на лед.
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