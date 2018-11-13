Назван состав российской сборной на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
13 ноября 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Назван состав российской сборной на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Состав российской команды опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках.
На на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве будут соревноваться:
Мужчины: Артур Дмитриев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин.
Женщины: Алина Загитова, Софья Самодурова, Полина Цурская.
Танцевальные пары: Софья Евдокимова — Егор Базин, Анабель Морозова — Андрей Багин, Александра Степанова — Иван Букин.
Спортивные пары: Алиса Ефимова — Александр Коровин, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Турнир пройдет с 16 по 18 ноября во дворце спорта «Мегаспорт».
Андрей Лазукин заменил в команде травмированного Алексея Ерохова. Лазукин - бойфренд Елизаветы Туктамышевой. Фигуриста написала в Инстаграм о том, что будет работать на этом турнире как комментатор короткой и произвольной программ мужчин и женщин. "Обещаю не разговаривать во время прокатов и честно все комментировать", - пообещала девушка.
Напомним, на днях Туктамышева взбодрила болельщиков, сняв во время выступления блузку, и пошутила, что хочет кататься с Трампом.
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