Татьяна Навка высказалась по поводу раздевания на льду Елизаветы Туктамышевой
3 ноября 2018, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Интернет сегодня заполонили сообщения о фигурном катании. В Хельсинки 3 ноября проходит третий этап Гран-при, несколько дней назад этап Гран-при завершился в Канаде.
Победительница канадского турнира Елизавета Туктамышева привлекла к себе повышенное внимание, сняв пиджак от костюма стюардессы на льду во время показательного выступления.
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21-летняя Елизавета Туктамышева "докатывала" номер "без верха", в бюстгальтере. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о флешмобе с раздеванием, которое придумала Елизавета.
"Я только за то, чтобы было больше таких выступлений", - сказала знаменитая спортсменка в интервью изданию "Реальное время". Комментируя выступление Туктамышевой Татьяна сказала: "Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма". "...Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах", - отметила Навка.
Татьяна напомнила, что "в 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно, мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры".
"Женя, ну что, растопим завтра лёд на гала? -Вызов принят!", - призвала Лиза Женю Медведеву.
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