«Зенит» побеждает «Ахмат» со счетом 1:0

4 ноября питерский «Зенит» на своем поле сыграл с грозненским «Ахматом» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр матча - Сергей Карасев.

Игра началась в медленном темпе, зенитовцы стараются не терять мяч, на 5 мин штрафной пробивал Паредес, но голкипер Городов был на месте, пока все проходит в штрафной грозненцев ."Зенит" берет мяч под свой контроль с первых минут игры, хозяева уверенно закрепились на чужой половине поля.

В воздухе витает напряжение, статистика свидетельствует, что зенитовцы дома играют значительно лучше, за 9 таких игр на их счету 8-мь побед и одна ничья. Пока «Зенит» атакует, но без фанатизма, а вот прибавить бы страсти не мешало.Чернов здорово пробежал через левый край и выполнил подачу в штрафную, где на выходе грубо ошибся Городов. Мак сумел пробить в касание, но сфера пролетела мимо цели! Зенитовцам не хватает скорости, игроки плохо открываются под игрока, владеющего мячом, защита «Ахмата» легко справляется с таким ходом игры

С двумя причинами не может никак справиться тренер Сергей Семак: хавбеки питерцев либо вжимаются к своей штрафной и не встречают соперников перед линией штрафной, либо допускают ужасные позиционные ошибки (чаще всего – при выбрасывании у центрального круга или смещениях в полуфланги) и оставляли центр свободным

«Зениту» надо играть шире, задействовать фланги и отказаться от перепасовки в центре поля. Зенитовцы пытаются играть комбинационно, но не хватает неожиданных решений. "Зенит" продолжает уверенно контролировать мяч на чужой половине поля, но голевых моментов в первом тайме маловато.Постоянно идет перепасовка в центре поля. На 30 мин. Дзюба имел возможность открыть счет, но Городов отбил ногой. На 31 мин за снос зенитовца в штрафной арбитр назначает пенальти, исполнял Маркизио и без шанса для Городова -1:0 повел «Зенит»

Ключевой зоной активности в атаке обычно линия финальной трети поля. Эта зона между центром поля и финальной третью максимально насыщена игроками, именно оттуда раскатываются атаки зенитовцев, этого не хватало в игре с «Ростовом» и "Динамо". Сергей Семак часто просит своих подопечных обращать внимание на подключения Чернова левым флангом.

Подходит к концу 1-й тайм, а голевых атак у Зенита очень мало Игрового почерка у «Зенита» не видно очевидно, что у нашего фаворита настало время некоего спада. Насколько он глубок или системен, пока сказать сложно. Только картина какая-то сверхъестественная начинает складываться. Вместо игры вперед, мяч возвращается назад и опять позиционная круговерть.

1-й тайм завершился, с минимальным количеством эффективных комбинаций хозяев поля.

Во 2-м тайме характер игры не изменился, события развиваются медленно, а зрителям нужен продукт, который зажигает, зрелищность — главный компонент футбола, ради этого эту игру любят миллионы людей

Ахматовцы во второй половине игры активизировались, играют на контратаках, но защитные линии зенитлвцев сегодня играют очень внимательно, они прессингуют даже на поле гостей.

На 56 мин. острую атаку провели игроки «Ахмата», они сейчас больше атакуют, зенитовцам нужно усилить давление на ворота грозненцев

По стадиону объявили, что на матче присутствует 43 200 болельщиков. Атаки зенитовцев в завершающей стадии проходили с обилием разрезающих передач, что требовало чтения игры и реакции на опережение, а вот с этим были уже большие проблемы

Ещё один стандарт на правом фланге заработали гости, Раванелли навесил в штрафную, но там верх остается за "Зенитом".

На 83 мин. Парадес получил вторую желтую карточку., которая превратилась в красную и Леандро покидает поле, у хозяев осталось 9 полевых игроков. Игроки «Ахмата» перешли к осаде ворот зенитовцев, пытаются спасти игру, но питерские выдержали и набирают 31 очко в турнирной таблице и продолжают лидировать в нашем чемпионате.