Месси вернулся к тренировкам после травмы руки
31 октября 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к тренировкам после ранее приобретенной травмы руки. Об этом сегодня, 31 октября, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Аргентинский нападающий, который получил травму в минувшем матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей", вернулся к тренировкам в составе своего клуба.
Инцидент произошел 20 октября. Нападающий получил перелом руки в первом тайме. Как сообщалось, сроки его восстановления должны составить порядка трех недель.
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