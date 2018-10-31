Месси вернулся к тренировкам после травмы руки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к тренировкам после ранее приобретенной травмы руки. Об этом сегодня, 31 октября, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Аргентинский нападающий, который получил травму в минувшем матче девятого тура чемпионата Испании с "Севильей", вернулся к тренировкам в составе своего клуба.

Инцидент произошел 20 октября. Нападающий получил перелом руки в первом тайме. Как сообщалось, сроки его восстановления должны составить порядка трех недель.