«Крылья Советов» проиграли «Зениту» со счетом 0:1

29-го октября в 12-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграли с «Зенитом» на стадионе «Самара Арена». Главный судья: Николай Волошин (Смоленск). Хозяева находятся в четверке худших, набрав очки в двух крайних играх.

Гости, несмотря на осечки в РПЛ, продолжают возглавлять турнирную таблицу. В чемпионате России «Зенит» с 25 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 20-9.

Перед поединком десятого тура руководство клуба решилось на смену главного тренера. Причина – три проигрыша кряду: разгромы 4:0 от «Арсенала» и 0:3 от «Краснодара», и более скромное поражение 2:1 «Рубину».

В коллективе клуба «Крылья Советов» место Тихонова занял Божович, который до этого работал с тульским «Арсеналом». Дебютный поединок с новым наставником принес три очка. «Крылья Советов» в домашнем матче минимально переиграли «Динамо». В предыдущем туре самарцы увезли из Екатеринбурга один балл – ничья 1:1 с «Уралом». Учитывая сценарий встречи, результат можно считать положительным. Гости отыгрались во втором тайме, а затем больше получаса играли вдесятером.

Питерцы начали новый месяц с домашнего успеха над «Славией» в Лиге Европы. Единственный гол в концовке противостояния забил Кокорин. Далее «зенитчики» в чемпионате дома переиграли 2:1 «Краснодар», а потом в Москве неожиданно уступили 1:0 «Динамо».Последнюю игру команда провела в еврокубке, справившись 2:1 с «Бордо». Хозяевам пришлось отыгрываться и благодаря Дзюбе это удалось. Затем нападающий не реализовал пенальти, но позже россияне все равно вышли вперед. Постарался все тот же Дзюба (голевая передача) и Кузяев (забитый мяч).«Зенит» прошлый поединок провел 25-го октября, а «Крылья Советов» – 20-го числа. У «крылышек» было намного больше времени для восстановления, но футболисты петербуржского клуба привыкли к такому графику, так что у хозяев не будет значительного преимущества в этом компоненте. Трех дней на отдых вполне достаточно.

1-й тайм начался атакой самарцев, но мяч быстро перешел к зенитовцам, темп средний, команды не торопятся, идет борьба за центр поля и владение мячом. На 7 мин. первый удар состоялся по воротам Лунева , но не точно. На 16 мин. новая острая атака хозяев поля, но подводит техника игроков «Крыльев Советов». Игра идет в центре поля, много передач у зенитовцев, но в защитных линиях самарцев все закрыто, свободных зон пока нет, Кузяев и Ерохин все время забираются в зону положения вне игры

На 22 мин поймали соперника на контратаке петербуржцы. Дзюба грамотно придержал мяч в центре поля и запустил в прорыв Паредеса, который прорвался к чужой штрафной и пробил из-под защитника. Мяч с бильярдной точностью влетел в дальний нижний угол, счет -0:1, повел «Зенит». Придется теперь еще больше раскрываться хозяевам, что может сыграть с ними в злую шутку. «Зенит» очень опасен в контратаках, что мы уже увидели сегодня.

Самарцы перешли к позиционным атакам, но в защите питерских все спокойно, «Крылья» владеют мячом, но в центре поля и не угрожают воротам Лунева.

На 43-мин в итоге многоходовой атаки Моло вошел в штрафную самарцев, но Рыжиков успел накрыть мяч и спасти команду от гола. 1-й тайм завершился .

Во втором тайме характер игры не изменился, зенитовцы не торопятся, играют в энергосберегающий футбол, впереди Лига Европы, кубок России, участие игроков в сборных Игра по счету таит в себе много опасностей, нужна компактность, прагматичность и скорость.

На 55 мин. самарцы создали несколько опасных атак и Канунников с близкого расстояния попал в штангу .Зенитовцам нужно менять тактику и стратегию игры, очень легко стали хозяева проходить в штрафную «Зенита», они прессингуют питерских, не дают им выйти из своей штрафной, мяч у зенитовцев не держится, серьезное давление оказывают самарцы на ворота Лунева, игроки «Зенита» не могут усмирить мяч, территориальное преимущество на стороне самарцев . На 78 мин игрок «Крыльев» Рохель получает вторую желтую карточку, в итоге красную и покидает поле. После подачи углового Дзюба наносит удар в угол ворот, но Рыжиков спасает ворота.

Звучит финальный свисток, фиксирующий победу «Зенита», который укрепил свое положение в турнирной таблице, набрав 28 очков.