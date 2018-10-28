Татьяна Тарасова о произвольной Евгении Медведевой: "Ой, молодец"
28 октября 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова внимательно, затаив дыхание, наблюдала за выступлением российской фигуристки Евгении Медведевой во время катания произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде. Женя блестяще откатала произвольную, чисто, но допустила маленькие ошибочки.
"Ой, молодец", - выдохнула Татьяна Тарасова. По признанию Тарасовой, она так переживала за Женю, что хотелось плакать. Легендарный тренер переживает за Женю Медведеву, проигравшую на Олимпиаде 2018 Алине Загитовой.
В Канаде на этапе Гран-при Медведева не очень успешно откатала короткую программу, но постаралась на произвольной и стала первой. В итоге Медведева стала третьей, пропустив россиянку Елизавету Туктамышеву и японскую фигуристку Мако Ямасита.
Татьяна Тарасова считает Женю Медведеву талантливой и сильнейшей в мире. По мнению тренера, она упорно тренировалась с детства, учила сложнейшие прыжки и должна работать и побеждать.
Напомним, после Олимпиады Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.
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