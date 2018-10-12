Политическая составляющая не пускает самозащиту без оружия на Олимпиаду

Клубы борьбы самбо (самозащита без оружия) сегодня есть практически в каждом российском городе. Соревнования по этому виду единоборства регулярно проводятся на региональном и федеральном уровнях. Но вот в олимпийских играх этого боевого искусства пока нет. Почему?



Технических препятствий для этого нет никаких, считает президент Международной федерации САМБО Василий Шестаков. "Мы сегодня присутствуем во всех крупнейших спортивных мультисоревнованиях мира. Так, в конце лета в Индонезии прошли летние Азиатские игры, где впервые в программе состязаний присутствовало самбо. И пусть там были не все возможные весовые категории, но спортсмены выступили на очень достойном уровне. А главное, их поединки собирали полные залы, что, кстати, выгодно отличает нас от других видов борьбы. Даже на дзюдо не всегда аншлаг. В 2019-м мы будем второй раз участвовать в Европейских играх, также уже участвовали в Универсиаде и других крупнейших международных соревнованиях, так что, кроме Олимпиады, мы действительно есть везде".



Федерация самбо давно уже подала заявку на включение этого вида спорта в Олимпийские игры. "Требования МОК выполнили. У нас великолепные отношения с ВАДА. Весной мы заключили соглашение с Олимпийским каналом, хотя не являемся олимпийским видом спорта. Согласно договору, он будет транслировать финалы предстоящего чемпионата мира по самбо в Бухаресте, который пройдёт с 8 по 12 ноября. Причём это не мы вышли с предложением, а сам Олимпийский канал МОК захотел показывать поединки. Это закономерная иллюстрация того интереса, который проявляют зрители к самбо. Вдобавок прошлый чемпионат мира по самбо транслировали в прямом эфире 18 стран. Подобным достижением может похвастаться не просто далеко не каждый вид спорта, но даже и олимпийский вид спорта. Поэтому мы считаем, что все формальные требования МОК выполнены. Но, к сожалению, есть политическая составляющая", - говорит Василий Шестаков.



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