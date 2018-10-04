Самбо знают все

Давно известно, что самбо это наш отечественный продукт, родившийся в СССР и вобравший в себя всё самое лучшее и эффективное из разных национальных боевых искусств. Это единоборство, которое было создано некогда в прикладных целях, уже давно вышло на спортивную арену и более того, смогло завоевать интерес не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире.

О том, как развивается самбо и когда уже МОК примет этот зрелищный вид спорта в олимпийскую семью «АН» поговорили с Василием Шестаковым, президентом Международной федерации самбо (FIAS).

– Василий Борисович, насколько сегодня самбо популярно в мире? Сколько федераций, и какие государства не постсоветского пространства активно развивают самбо?

– Действительно, если говорить о постсоветском пространстве, то самбо там очень популярно. Всё-таки это тот вид единоборств, который был создан на основе, в том числе, национальных видов борьбы союзных республик. Среди них, например, борьба якутов хапсагай, молдавская трынта, грузинская чидаоба и многие другие. Естественно тренеры и спортсмены, которые были во времена СССР в союзных республиках, никуда оттуда не делись, а потому самбо продолжает там развиваться. Отсюда и популярность. Отмечу, что сильнейшие команды мира это как раз Украина, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молдова.

Но и в целом в мире самбо набирает популярность, которая с каждым днём становится всё больше и больше. На сегодняшний день у нас более 120 стран культивируют самбо. А соревнования по нашему виду спорта проходят на всех континентах.

– За счёт чего эти страны удалось заинтересовать? Столько федераций по всему миру не на пустом месте же появились?

– Во многом это связано с тем, как в различных популярных турнирах выступают наши чемпионы мира по самбо. В прошлом это Фёдор Емельяненко, Олег Тактаров, а сегодня не меньшую популярность приобрёл Хабиб Нурмагомедов, который тоже является представителем боевого самбо. Благодаря их успешным выступлениям в турнирах по смешанным боевым искусствам о самбо узнают даже в таких странах, о которых мало кто слышал.

Как только люди узнают, что тот или иной титул завоевал спортсмен, который представляет боевое самбо, они само собой начинают интересоваться и заниматься этой борьбой. Они же видят, что это универсальный вид, который включает в себя множество элементов, который позволяет побеждать, и соответственно делают вывод, что это лучшая система подготовки. На мой взгляд, это основной двигатель популярности нашего вида.

Благодаря интернету сегодня всё это стало доступно по всему миру. Поэтому в некоторых случаях некоторые люди начинают заниматься самбо даже без тренера, самостоятельно.

Да и в целом, самбо, как спорт, сегодня является одним из наиболее зрелищных. Сейчас мы напрямую работаем с рядом СМИ, в частности с Inside the games и французской Combat TV, которая снимает боевые виды искусств. Для понимания, когда эта компания только начала снимать самбо, мы были на 30-м месте по смотрибельности. А уже спустя 3 года мы поднялись на 8-ое место и при этом у нас сохраняются очень хорошие перспективы попасть в тройку.

– А если это выразить в телезрителях?

– Во время трансляции Чемпионата мира во время прямого эфира у нас было по 360 тыс. уникальных зрителей, и это только на Facebook. Я считаю, что это приличное число людей. Причём на этой площадке больше всего нами интересовались жители США, затем Великобритании и Франции.

– В связи с таким запросом у всего мира на самбо, нет ли какого-то оттока отечественных тренеров за рубеж?

– Действительно, сегодня нам не хватает тренеров. Но это не из-за того, что люди уезжают за рубеж. Такого явления практически нет и дело тут в том, что за границей их зарплата сопоставима с той, которую они получают здесь. Поэтому смысла уезжать нет.

Мы сейчас стараемся работать по-другому – открываем специализации в вузах, чтобы готовить, в том числе, иностранных студентов, дабы уже они продвигали самбо у себя дома, после того как они выучатся у нас. Плюс недавно я был в Южной Корее, где мы договорились с ректором одного из крупнейших корейских частных спортивных университетов Yong In, что у них появиться такая специализация, как самбо. Такая же история у нас и в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта и в РГУФКе.

– Россияне традиционно первые во всех турнирах по самбо, если не личными достижениями, то командными стабильно. Но уже начали появляться среди призёров спортсмены из совершенно неожиданных стран. Не боитесь, что пальму первенства рано или поздно придётся уступить?

– Мы к этому и идём! Какой тогда смысл создавать Международную федерацию? Чтобы потом завоёвывать все золотые медали на Чемпионате мира? Никто на такие соревнования не поедет.

FIAS специально создаёт такие условия, при которых спортсмены из других стран тоже могут показывать высокие результаты. И если раньше Россия действительно забирала все 27 комплектов медалей с Чемпионатов мира, то, например, в прошлом году 27 стран увезли с турнира медали различного достоинства, в том числе и золотые. Причём в призёрах присутствуют спортсмены со всех континентов. Это хорошо – фаворитам соревнований приходится серьёзно готовиться, появилась настоящая конкуренция.

Тем более победы иностранцев – это ещё и вклад в дело по популяризации самбо. Когда спортсмен из другой страны приезжает на Чемпионат мира, выигрывает медаль, то потом он обязательно захочет ещё раз принять в нём участие, улучшить результат. А вдобавок, те, кто рядом с ним тренируется, начинают делать это ещё усердней – они же тоже понимают, что могут завоевать награды.

Для примера, у нас есть чемпионка мира из Венесуэлы, из США, чемпион из Монголии, Южной Кореи. Есть призёры из Германии, Франции, Кубы, Канады, Камеруна…

– Получается, что самбо сегодня действительно есть везде. Только его пока ещё нет в Олимпийских играх. Какие существуют препятствия для того, чтобы, наконец, войти в олимпийскую семью?

– Технических – никаких. Мы сегодня присутствуем во всех крупнейших спортивных мульти-соревнованиях мира. Так, в конце лета в Индонезии прошли летние Азиатские игры, где впервые в программе состязаний присутствовало самбо. И пусть там были не все возможные весовые категории, но спортсмены выступили на очень достойном уровне. А главное, их поединки собирали полные залы, что, кстати, выгодно отличает нас от других видов борьбы. Даже на дзюдо не всегда аншлаг.

В 2019-ом мы будем второй раз участвовать в Европейских играх, также уже участвовали в Универсиаде и других крупнейших международных соревнованиях, так что мы действительно есть везде кроме Олимпиады.

Заявку свою мы давным-давно подали. Требования МОК выполнили. У нас великолепные отношения с ВАДА. Весной мы заключили соглашение с Олимпийским каналом, хотя не являемся олимпийским видом спорта. Согласно договору на нём будут транслировать финалы предстоящего Чемпионата мира по самбо в Бухаресте, который пройдёт с 8 по 12 ноября. Причём это не мы вышли с предложением, а сам Олимпийский канал МОК захотел показывать поединки. Это закономерная иллюстрация того интереса, который проявляют зрители к самбо.

Вдобавок, прошлый Чемпионат мира по самбо транслировали в прямом эфире 18 стран. Подобным достижением может похвастаться не просто далеко не каждый вид спорта, но даже и олимпийский вид спорта. Поэтому мы считаем, что все формальные требования МОК выполнены. Но, к сожалению, есть политическая составляющая.

– Сегодня спорт это не только личные достижения спортсменов, но и коммерческий продукт. Популярность и деньги идут рука об руку в UFC, боксе, футболе и т.д. Нужно ли самбо развиваться по такому пути?

– Сегодня в самбо есть 4 дисциплины. Это спортивное женское, спортивное мужское, боевое, и пляжное самбо. У первых двух перспективы попасть в олимпийские виды спорта есть. Но ребятам же нужно будет продвигать себя как-то дальше? Ну, ты один раз стал чемпионом, ну два. А что дальше? Логично, что у некоторых спортсменов может пропасть интерес. Вдобавок сегодня появилась возможность очень хорошо зарабатывать, выступая в различных турнирах по ММА.

Это здорово, но у нас в этом плане до сих пор не отрегулированы правовые отношения. Поэтому наших спортсменов, готовых чемпионов, просто забирают туда и за это ни самбо, ни тренеры, ни школы не получают никакой компенсации за то, что вложились в воспитание будущего именитого спортсмена.

Так что это одно из направлений, по которому ещё предстоит работа.

– Если говорить о планах и задачах FIAS, то чего ожидать всем любителям самбо и спортсменам?

– Ждать признания МОК. Мы практически уже являемся олимпийским видом спорта, только не участвуем в олимпийских играх.

– Можно ли предположить когда?

– В данный момент три вида спорта претендуют на получение статуса олимпийского – кикбоксинг, лякросс и самбо. Следующее заседание МОК должно состояться в декабре этого года. Посмотрим, что они решат.