Адвокат Кокорина попросил о переносе допроса футболиста

Защита российского футболиста Александра Кокорина просит правоохранительные органы перенести допрос на 11 октября текущего года. Адвокат спортсмена также объяснил причину неявки. Кокорин и Мамаев могут сегодня явиться к следователю ГСУ полиции Москвы

По словам юриста, он просил перенести допрос на завтра, поскольку узнал о нем слишком поздно: «Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», - сказал он.

Как ранее сообщал официальный представитель столичной полиции, Кокорину был дан срок до 18:00 для визита к следователю, после чего ГУ МВД могло объявить его в федеральный розыск.