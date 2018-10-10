Адвокат Кокорина попросил о переносе допроса футболиста
10 октября 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Защита российского футболиста Александра Кокорина просит правоохранительные органы перенести допрос на 11 октября текущего года. Адвокат спортсмена также объяснил причину неявки.
По словам юриста, он просил перенести допрос на завтра, поскольку узнал о нем слишком поздно: «Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», - сказал он.
Как ранее сообщал официальный представитель столичной полиции, Кокорину был дан срок до 18:00 для визита к следователю, после чего ГУ МВД могло объявить его в федеральный розыск.
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