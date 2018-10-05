Артем Лобов: «МакГрегор получал 100$ за бой и играл за футбольную команду»

6 октября в 12:35 на «Матч ТВ» будет показан документальный фильм «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе», снятый в преддверии боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора. Зрители узнают кто из бойцов мог стать футболистом, сколько в детстве получал за бой Конор в детстве и что закалило Хабиб стать настоящим бойцом.

Зрителей ждут подробности жизни каждого бойца, рассказанные людьми из ближайшего окружения спортсменов. В Дублине гидом по местам их с Конором боевой славы выступил русский брат ирландца Артем Лобов. Он рассказал, как в школьные годы Конор играл за футбольный клуб, как они вместе делали первые шаги в спортивной карьере - тренировались в холодном, вонючем зале, дрались за копейки, получая 100 долларов за бой. Они пройдут по улице, на которой вырос Макгрегор. Теперь она стала новым символом Ирландии наравне с лепреконами, трилистником и пинтой пива.

Специально для зрителей «Матч ТВ» Артем Лобов раскроет всю подноготную известных событий, связанных со скандальным нападением Конора на автобус с бойцами UFC. Журналист Алексей Алехин обращает внимание в фильме на то, что, видимо, не случайно один из сотрудников UFC предположил, что та история не обошлась без наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".