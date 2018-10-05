Фарт и магия на «Крестовском» - «Зенит » победил «Славию Прага» со счетом 1:0

4 октября на матче второго тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» — «Славия Прага» (Чехия) на стадионе «Крестовский» в Санкт- Петербурге собралось около 50 тысяч зрителей, гостей поддерживали до 250 болельщиков.

Встречу обслуживала бригада турецких судей во главе с Хюсейином Гечеком.

«Зенит» в этом сезоне проигрывает только там, где он, по логике, не должен терять очки. Минск, Мольде, Махачкала. Поражение от «Анжи» в девятом туре чемпионата напомнило еврокубковые провалы. У питерцев плохо получалось придумывать атаки, а соперники реализовывали все, что создавали. В Дагестане снова все решили индивидуальные ошибки.

«Славия» делит первое место с «Викторией» из Пльзени. В минувшие выходные «красно-белые» проиграли в гостях «Банику» (2:1), который, как и «Анжи», доигрывал встречу в меньшинстве. Разница лишь в том, что клуб из Остравы сейчас четвертый, и он отстаёт от лидеров всего на два очка. Уровень чемпионатов России и Чехии, безусловно, сильно отличается. И команда, возглавляющая таблицу в РПЛ, должна без проблем у себя дома обыгрывать лучший коллектив Лиги 1. Но «Спарта» пару лет назад показала ЦСКА и «Краснодару», что никто никому ничего не должен.

Игра началась в спокойном русле и первые минуты проходили в центре поля, многовато мелких фолов, они сбивают темп встречи. Постепенно игроки питерского клуба перехватывают инициативу, точный заброс сделал Паредес на Дзюбу, но защитник Нгадеу хорошо сыграл на перехвате. У чехов активны Стох и Траоре они все время в движении, стараются уйти в отрыв.

На 16 мин. Дриусси выдал хорошую передачу на Дзюбу, но защитники держат Артема в плотном прессинге. Паредес со стандарта выполнил подачу на Ивановича, но Бронислав не смог головой направить мяч в створ ворот. Игроки «Зенита» много ошибаются при передачах вперед, из-за этого атаки у питерского клуба не несут неожиданности и остроты ,а вот атаки у чехов получаются, они стали проникать в штрафную зенитовцев и это опасно. К 35 мин. идет обмен атаками, но пока по настоящему острых моментов не случилось.

У зенитовцев сегодня не получаются быстрые атаки, а защита чехов успевает возвращаться и выстраивать высокую защиту. На 42 мин. Матоушек пробил в дальний угол ворот, Лунев в прыжке спас «Зенит», это уже серьезный звонок для хозяев поля. На этом далеко не лучший 1-й тайм питерского клуба завершился.

Если во 2-ом тайме «Зенит» не сможет заиграть первым номером, он может упустить все игру, это почувствовали и игроки, начали активно прижимать чехов к воротам, ищут свободные зоны для игры на опережение.

На 66 мин Гушбауэр пробил под перекладину, Лунев в прыжке перевел мяч на угловой, на 71 мин все тот же Гушбауэр снова бьет и вновь Лунев выручил команду. Все попытки атакующей линии зенитовцев: передачи, забросы -четко пресекаются защитниками «Славии»

На 80 мин. зенитовцы все-таки смогли взломать глубокоэшелонированную защиту «Славии» - 1:0: Паредес выполнил грамотную передачу в штрафную площадь соперника на Кокорина и Александр с правого угла штрафной поразил ворота Коларжа. На 86 мин. Паредес прошел по центру и пробил из-за пределов штрафной, Коларж в прыжке спасает ворота от второго гола. На этом матч завершился.

Игроки "Зенита" в тяжелейшем матче на своём поле смогли одержать минимальную победу над пражской "Славией" 1:0 благодаря голу Александра Кокорина в концовке встречи. Сегодня "Славия" создала очень много моментов в атаке, но всё же Андрей Лунёв лишний раз доказал, что он не зря является основным голкипером в "Зените", где-то питерскому клубу конечно и везло, но без удачи в футболе конечно же сложно. После этой победы команда Сергея Семака набрала четыре очка и теперь вместе с "Копенгагеном", который в параллельном матче во Франции переиграл "Бордо" 2:1, делит 1-2 места. "Славия" расположилась на третьем месте с тремя очками, а "Бордо" с нулём в графе набранных очков пока довольствуется четвёртой позицией.