Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о принятом решении на завершать спортивную карьеру.

Минувшим летом, после завершения сезона, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, многократный призёр чемпионатов мира Антон Шипулин задумался о продолжении карьеры.

А после переговоров с новым президентом Союза биатлонистов России, биатлонист решил готовится к сезону 2018/19 индивидуально. На осенних сборах 31-летний спортсмен присоединится к команде.

"Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира", — написал Шипулин в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)4 Окт 2018 в 12:26 PDT

"Ура!!!!!!! Прекрасная новость!!!! Вы всех победите!!!", "Мы в тебя верим!", "Ураааааа!!!!!! Очень буду ждать тебя на финише. Как бы ты не выступал в сезоне, знаю что все что ты в силах делать - ты делаешь! Любим тебя и верим!" - поддержали Шипулина болельщики.