Биатлонист Антон Шипулин остался в спорте: "Увидимся на Кубке Мира!"
4 октября 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о принятом решении на завершать спортивную карьеру.
Минувшим летом, после завершения сезона, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, многократный призёр чемпионатов мира Антон Шипулин задумался о продолжении карьеры.
А после переговоров с новым президентом Союза биатлонистов России, биатлонист решил готовится к сезону 2018/19 индивидуально. На осенних сборах 31-летний спортсмен присоединится к команде.
"Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира", — написал Шипулин в Инстаграм.
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"Ура!!!!!!! Прекрасная новость!!!! Вы всех победите!!!", "Мы в тебя верим!", "Ураааааа!!!!!! Очень буду ждать тебя на финише. Как бы ты не выступал в сезоне, знаю что все что ты в силах делать - ты делаешь! Любим тебя и верим!" - поддержали Шипулина болельщики.
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