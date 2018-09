Роналду разрыдался из-за красной карточки

Нападающий туринского «Ювентуса», знаменитый футболист Криштиану Роналду получил красную карточку в матче Лиги чемпионов с «Валенсией». Судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте.



После падения в штрафной соперника защитника хозяев Джейсона Мурильо Роналду дотронулся рукой до его головы, что вызвало негодование у колумбийца. Правда, Брих этот момент не видел.

Посовещавшись с ассистентом, арбитр решил, что поведение форварда неспортивно. Ассистент Марко Фритц заявил, что Роналду схватил своего оппонента за волосы, и подтвердил, что форвард должен быть наказан прямой красной карточкой.

Главный тренер Валенсии Марселино прокомментировал случившееся так: «Я не видел инцидента с Роналду. Но было заметно, что эта карточка очень его задела. Он даже заплакал, потому что был уверен, что не сделал ничего плохого».

По мнению бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, которое он высказал на своей страничке социальной сети Twitter, футбольному клубу необходимо подавать апелляцию.

Отметим, это первая красная карточка Роналду в 154 матчах Лиги чемпионов. Ну а сама встреча, прошедшая на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей дважды отличился Миралем Пьянич.





Why Marcelino ??????????

A player of valencia kicked on the face of a juventus player and you just gave him a yellow card, A for our Ronaldo you directly showed him a red card.????????

I just want know why ?? pic.twitter.com/nf3PYmgyLV