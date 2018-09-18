Глушаков коротко высказался по поводу информации об отстранении от тренировок

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков коротко прокомментировал информацию об его отстранении от тренировок после того, якобы он «лайкнул» в соцсети видеоролик с критикой актером Дмитрием Назаровым, посвященный главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Хавбек Глушаков сказал: «Это цирк. Цирк».

В СМИ после проигрыша «Спартака» грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 появились сообщения об отстранении Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, оценивших критику Назарова.

После того, как о «лайках» стало известно широкой общественности, Глушаков заявил, что его «одобрение» не связано с самим роликом актера и добавил, что «он не идиот, чтобы ставить лайки под постами с наездом на тренера», - сообщает РИА Новости.

Болельщики накинулись с критикой на Назарова и создали петицию в поддержку итальянского специалиста.

Дмитрий Назаров - болельщик «Спартака». Нападения фанатов он не испугался.

«Ночью я видел, как меня поливали. С прессой я не общаюсь, ничего не изменилось», — сказал Назаров в интервью порталу «Чемпионат».