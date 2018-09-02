Питерский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью

В матче шестого турнира чемпионата России футболисты санкт-петербургского "Зенита" и московского "Спартака" сыграли вничью. Встреча команд состоялась в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась со счётом 0:0.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», этот матч стал самым посещаемым в истории чемпионатов России. За игрой с трибун следили 61 467 зрителей.

После шести туров питерский «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата с 16 очками, «Спартак», соответственно, занимает второе место в турнирной таблице с 14 очками.

При этом «Спартаку» удалось прервать победную серию «Зенита» в российском первенстве, которая составляла пять матчей, пишут «Известия».