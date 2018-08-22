Известная российская фигуристка продемонстрировала фигуру в сети

Известная российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева продемонстрировала фигуру, опубликовав в Инстраграм фото без одежды, только в красивом нижнем белье. Как к этому отнесся тренер Лизы, фигуристка не рассказала. На чемпионате России Женя Медведева выступит без тренера

Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik)13 Авг 2018 в 9:41 PDT

Тренер по лыжным гонкам, знаменитая лыжница Елена Вяльбе, например, запрещает своим подопечным "баловаться" фотографиями в соцсетях, демонстрирующих фигуры.

"Просто фигуристка в нижнем белье", - подписала фото фигуристка и предложила подписчикам: "листайте дальше".

Елизавета Туктамышева сейчас готовится к новому сезону пол руководством тренера Алексея Мишина и хореографа Татьяны Прокофьевой.

Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik)5 Авг 2018 в 7:47 PDT

Спортсменка вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России. Они пройдут в Москве уже 9 сентября.

У Алексея Мишина тренировался и знаменитый фигурист Евгений Плющенко. "Как же я благодарна судьбе за то, что она подарила мне встречу с Алексеем Николаевичем. Мои победы и титулы - это, прежде всего, его великий талант педагога и тренера. Проживая вместе со мной мои слезы, отчаяние, боль, страх, он каждый раз дарит мне мотивацию, вдохновение и кураж. Выезжая на лед, я улыбаюсь и знаю - главное - он в меня верит!" - рассказала Лиза о своем наставнике.

А вот двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе после Олимпийский игр в Корее, где победила ее младшая подруга по команде Алина Загитова.

Елена Вяльбе лично призналась, что может стать "Бабой Ягой " из-за откровенных фото лыжниц