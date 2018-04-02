Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе не боится стать "Бабой Ягой". Вяльбе не поддержит желание российских спортсменок сниматься для календаря в откровенном виде.

По словам Елены Вяльбе, Олимпийский комитет России (ОКР) снимал календарь в стиле ню, но лыжниц там не было.

"Я категорически против таких фотографий. Если каждая индивидуально готова сниматься, то это не должно быть связано со спортом", - сказала президент ФЛГР на пресс-конференции в ТАСС.

Вяльбе призналась, что не приветствует такие фото для календаря и отметила: "Если выйдет календарь, и там не будет лыжниц, то вы будете знать, кто стал той самой Бабой Ягой, которая была против".

Знаменитая лыжница, возглавляющая федерацию, не разрешает спортсменкам сниматься и для спортивных журналов. "Мы не хотим, чтобы нас постоянно пиарили. И во время сезона, уважая работу тех, кто приезжает на соревнования, давая интервью, лишнего внимания не хотим", - цитирует её "МК".

Российские лыжники на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхёнчхане завоевали восемь медалей: три серебряных и пять бронзовых медалей. Героями Игр стали Александр Большунов и Денис Спицов.