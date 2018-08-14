«Агент меня кинул»: Артем Дзюба остается играть за «Зенит»
14 августа 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]
Известный футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не покинет этим летом клуб северной столицы, несмотря на ходившие среди фанатов и СМИ слухи о его переходе в турецкий "Галатасарай".
По словам спортсмена, его переход в футбольный клуб Турции - не более, чем слухи. Напротив, Дзюба мог уехать в Англию, но его подвели представители. Футболист сожалеет, что российские агенты "не совсем солидные люди".
"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня "кинул" агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду", - сказал Дзюба журналистам.
Как сказал питерский нападающий, у него уже состоялся разговор с руководством клуба и Сергеем Богдановичем Семаком. Форвард рад, что остается в "Зените".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес