«Агент меня кинул»: Артем Дзюба остается играть за «Зенит»

Известный футболист петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не покинет этим летом клуб северной столицы, несмотря на ходившие среди фанатов и СМИ слухи о его переходе в турецкий "Галатасарай". «Рубин» - «Зенит» 0:1

По словам спортсмена, его переход в футбольный клуб Турции - не более, чем слухи. Напротив, Дзюба мог уехать в Англию, но его подвели представители. Футболист сожалеет, что российские агенты "не совсем солидные люди".

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня "кинул" агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду", - сказал Дзюба журналистам.

Как сказал питерский нападающий, у него уже состоялся разговор с руководством клуба и Сергеем Богдановичем Семаком. Форвард рад, что остается в "Зените".