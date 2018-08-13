Треть опрошенных атлетов США сдавала тесты на допинг меньше шести раз за карьеру

В Соединенных Штатах провели исследование, в ходе которого выяснилось, что значительная часть спортсменов из этой страны на протяжении своей карьеры проходила допинг-контроль считанное количество раз.

Британское издание Inside the Games пишет, что американское антидопинговое агентство опросило 886 действующих и бывших атлетов из разных видов спорта. Выяснилось, что 36% спортсменов тестировали на допинг за всю их карьеру от 1 до 5 раз, 22% - от 6 до 10, 16% - от 11 до 20, 9% - от 21 до 30, 4% - 31-40, 2% - 41-50, 7% - более 50. Около 75% респондентов заявили, что в их виде есть как минимум несколько атлетов, принимающих запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском применения допинга.