Григорий Карамалак: Я хотел выступить в защиту наших спортсменов

Недавно Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS опубликовал книгу «Западная практика допинга и дискриминация российского спорта». Собеседник «Аргументов Недели» - идейный вдохновитель и один из авторов этой книги, Григорий Иванович Карамалак.

- Добрый день, Григорий Иванович. Скажите, почему именно сейчас появилась идея опубликовать эту книгу? Какова степень актуальности собранной в ней информации?

- Наверное, потому, что мы устали слушать весь этот бред со стороны Запада. Наших спортсменов все время пытаются обвинить в каких-то нарушениях, в употреблении допинга. Эта книга – наш вклад в защиту наших спортсменов. Я посоветовался с Максимом Григорьевым (М. С. Григорьев – директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, один из авторов книги), мы приняли это решение и начали собирать информацию. Идею этой книги одобрили в министерстве спорта, в Совете Федераций, в Госдуме. Потому что, действительно, хватит уже молчать.

Я хотел выступить в защиту наших спортсменов, потому что я знаю, сколько ребят были обвинены в употреблении допинга. Я знаю, как многие готовились к большим турнирам – ведь тренировочный цикл занимает 3 – 4 года, а им потом просто зарубили выступления. Я считаю, что надо открыть глаза на эту ситуацию в более широком масштабе. Мы начали собирать информацию и поняли, почему западным спортсменам можно употреблять допинг, а нашим – нет.

- Судя по масштабам происходящего, это очень похоже на спланированную кампанию по дискредитации российских спортсменов и российского спорта, как Вы считаете?

- Да, это было спланировано. Несколько стран решили идти таким путем и объединились. Началась эта кампания в Великобритании, во время лондонской Олимпиады-2012, а во время Олимпиады в Сочи в 2014 году это приобрело уже характер массированной атаки. Плюс, по моему мнению, они подкупили нашего спортивного врача Григория Родченкова, наверное, пообещали ему золотые горы. Потому что все обвинения в адрес наших спортсменов происходят только из его показаний. Как вообще можно на основании слов одного человека обвинить столько хороших, великих спортсменов?

- Причем, в книге упомянут этот момент, в первом докладе Макларена этот врач фигурировал как «директор Родченков», а во втором докладе он уже упоминается как «доктор Родченков», и его показания вдруг стали достоверными…

- Родченков уже неоднократно менял свои показания и даже отказывался от них. Но, исходя из какой-то своей личной обиды, он сделал гадость всей России. И в первую очередь он себя опозорил и дискредитировал. Он пытался склонить еще нескольких спортсменов на свою сторону, чтобы они также дали показания против России, но они отказались, и им заблокировали поездки на турниры.

И, когда Родченков со своими показаниями остался один, западные спецслужбы восприняли это как провал и начали массированную атаку. Эта книга многим даст понять, насколько грязно все это было сделано.

- Как Вы считаете, что заставило Родченкова так поступить в отношении своей страны? Может, он хотел отомстить за что-то? Может, он псих, предатель, провокатор, засланный казачок?

- Он был врачом в Олимпийской сборной, числился в олимпийском комитете – не исключено, что это был засланный человек. Ну и кроме как предатель, его по-другому и нельзя назвать.

- Какова на данный момент ситуация с дискриминацией российских спортсменов? Она продолжается, наращивает обороты или пошла на убыль?

- Она пошла на убыль. Уже пошли какие-то потепления, не знаю, сколько это продлится. Не исключено, что за полгода до следующей олимпиады начнутся такие же массовые допинг-тесты для наших спортсменов, когда их «ловили» в любое время суток и брали анализы. Я считаю, это неправильно. У спортсмена жесткий режим, он должен высыпаться, а они его будят в три часа ночи. Хотя наши спортсмены все понимали, что это организованное давление происходит.

Но вбросы еще продолжаются. Вот, например, на чемпионате мира по футболу снова подняли тему: как это наши попали в четвертьфинал? Это нереально, надо их проверить на допинг. Это просто вбросы, чтобы посеять сомнение в обществе. А почему, например, ничего такого не сказали про Македонию? Никто ведь не думал, что они окажутся в полуфинале, так может, их надо проверить? На Западе формируется общественное мнение, что в Москве по Арбату ходят медведи, а у нас чемпионат мира прошел на таком высоком уровне – это для них подозрительно.

- После чемпионата мира по футболу общественное мнение о России изменилось в мире?

- Изменилось. Чемпионат мира сделал в этом плане очень много. И не мы это говорим, что мы такие хорошие, а зарубежные болельщики. Я очень рад и горд, что так все произошло. Да и в России на порядок выросли патриотические настроения. Молодежи ведь сейчас ничего не интересно, а тут – сколько молодых людей приходило в фан-зоны, поддерживали нашу команду. Многие дети на футбол пошли. Это очень хороший позыв для наших молодых ребят. Раньше было немодно быть русским, паспорт прятали, чтобы никто его не видел. А сейчас российский паспорт достают с гордостью, и это важно.

Я считаю, что это во многом заслуга нашего президента, и за это надо сказать Владимиру Владимировичу Путину большое спасибо. Я смотрю, как много усилий он вкладывает в развитие спорта, уделяет внимание, время, лично приходит на какие-то мероприятия. То есть президент не просто заинтересован, но и сам подает пример.

Раньше, я помню, молодые спортсмены, потерпевшие неудачу или получившие травму в спорте, уходили в никуда, терялись. Сейчас стало гораздо больше возможностей, уйдя из спорта, найти себя в чем-то другом. Раньше парни находили тысячу причин, чтобы уклониться от службы в армии. Сейчас такого нет. Мальчики, дети моих друзей, считают в порядке вещей отслужить в армии. Снова вернулось это понимание, что служить в армии – достойно мужчины. Как приятно это слышать!

Недавно рассматривался вопрос по поводу военной кафедры в вузах. Одно время военные кафедры хотели закрыть, но в конечном итоге оставили, и в некоторых университетах даже расширили. Это тоже хорошо. За 3 – 4 года на военной кафедре мальчики и девочки получат многие полезные навыки. Думать о том, что если ты ходишь на военную кафедру, значит обязательно будет война и ты пойдешь воевать с автоматом – это стереотип. Ты научись для себя, чтобы мог держать автомат, разобрать-собрать, пользоваться им. Уметь защитить себя, своих близких – вот чему учит военная кафедра!

- С молодым и подрастающим поколениями нам предстоит еще много воспитательной работы…

- В нашем поколении есть мнение, что мужчина должен быть мужчиной. Мои друзья сейчас создают спортивные, патриотические клубы для детей и подростков. Но тут многое зависит и от семьи: от отцов и братьев.

- Да, то, что сознание и отношение у нашей молодежи меняется – это хорошо. Но давайте вернемся к потеплению в отношении наших спортсменов. Как Вы расцениваете ситуацию, произошедшую на зимней Олимпиаде в Пхенчхане с нашим керлингистом Александром Крушельницким, у которого отобрали медаль, обвинив его в употреблении мельдония? Ведь керлинг – такой вид спорта, где употребление допинга просто бессмысленно.

- Эта ситуация показала их слабость, когда они уже не знали, что найти. Тем самым они показали, что вся эта кампания – сплошная ложь. И я, и многие другие люди так это расценивают, потому что в таком виде спорта, как керлинг, допинг просто не нужен. Люди, которые клевещут на российских спортсменов – это кучка маразматиков, их не много. Я думаю, они действуют по чьей-то указке. И они не смогли бы ничего сделать, если бы не нашли такого предателя, как Родченков.

Но вся эта кампания многим подшатала нервишки. Сперва было непонимание, что происходит. Потом, когда уже начали разбираться, поняли, что это именно кампания по дискредитации российских спортсменов, но на самом деле – это борьба против всей нашей страны. Мы должны выдержать эту борьбу до конца и показать, что мы нормальные, адекватные люди. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде это все уже закончится.

- Как Вы считаете, кампания по дискриминации касается российского спорта в общем? Или какие-то отдельные виды спорта особенно страдают от нее?

- Началось все с лыжников и легкоатлетов. Мало того, что у них и так бешеные нагрузки, так на них еще и основное давление идет. Еще пару борцов зацепили. Из-за этих перекосов, двойных стандартов получается односторонняя борьба. Они там у себя решили, что надо спортсмена лишить медали, и все. Никто не созвал консилиум, не пригласил обсудить. Мы это предвидели, и такие вещи надо преследовать. Они же с разных сторон стараются нас кусать.

- На Ваш взгляд, что еще стоило бы предпринять со стороны государства, со стороны каждого человека, чтобы изменить в лучшую сторону отношение к нашим спортсменам, к российскому спорту? Что нам стоит продолжать делать?

- Что мы делали, то и надо продолжать делать. Как себя еще вести? Весь мир против России, и вести себя агрессивно нельзя. Нужно вести себя правильно, достойно, гибко, идти к своей цели, продолжать проводить свою точку зрения. Может, они начнут понимать.

Например, когда нашим спортсменам отказали в праве выступать под российским флагом на Олимпиаде в Пхенчхане, это было сложное решение – поехать под нейтральным флагом. Но в этом формате надо было играть гибко, дипломатично. Мы присутствовали на этой Олимпиаде, и мы показали, что и под нейтральным флагом мы можем завоевывать медали. Правильно сделали, что поехали, утерли нос многим.

- Планируется ли перевод книги на английский язык, чтобы с опубликованной в ней информацией смогли ознакомиться и за рубежом?

- Мы хотим сначала в сентябре сделать пресс-конференцию по этой книге. Пригласим членов Олимпийского комитета, спортсменов, пострадавших от обвинений, журналистов, многих людей, которым расскажем о книге. Ближе к концу года будет сделан перевод книги на английский язык, и мы отправим тираж на Запад – в спортивные и политические СМИ, министерства иностранных дел разных стран, спортивные и общественные организации.

- Какой реакции Вы ожидаете на Западе? Ведь в книге приводится довольно много документально подтвержденных фактов употребления допинга зарубежными спортсменами. Нет опасений, что вызовете очередную волну скандала?

- Мы этими документами показываем, что мы разобрались в ситуации. Они обвиняют наших спортсменов через СМИ, а мы противопоставляем этим обвинениям документы. Мы никого не обвиняем – мы просто изложили в книге факты. У них, получается, сто человек спортсменов-чемпионов, и все астматики? Так не бывает. Если посмотреть эти документы, то выходит, что у них в спорте одни больные люди становятся олимпийскими чемпионами. Получается, что они врут, нет астмы у спортсменов. А если человек действительно болен – так пусть сменит вид спорта, пусть в шахматы играет.

- Спасибо Вам за интервью, желаю Вашей книге успеха в разрешении ситуации с российским спортом.