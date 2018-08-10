«Динамо»(Минск) разгромил«Зенит»(Санкт- Петербург») со счетом 4:0

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Динамо (Минск) – Зенит (Санкт-Петербург) состоялся 9 августа 2018 года в Минске на стадионе «Динамо». Игру обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Папапетру.

Внутреннее первенство - это прекрасно, но реноме клуба закрепляется именно на международной арене. «Динамо» Сергея Гуренко - непростой соперник, поэтому так внимательно белорусскую команду и просматривал Анатолий Тимощук, но видимо далеко не все увидел, а свои притязания надо доказывать на футбольном поле.

Минские динамовцы сразу мощно пошли в атаку, у команды правильно поставленное движение, которое сочеталось с хорошим владением мячом.Чувствуется, что коллектив обладает сильной энергетикой , патриотизмом и мотивацией на эту игру. На 13 минуте Урош Николич получил право на штрафной удар и великолепно его исполнил : мяч пролетел рядом с неправильно поставленной стенкой, около ворот ударился в поле, перелетел через голкипера Юрия Лодыгина и влетел в ворота 1:0 на счету «Динамо» Минск.

В этом голевом эпизоде зенитовцы допустили сразу три ошибки: нельзя фолить вблизи своих ворот, стенка из игроков должна закрывать угол в который бьет нападающий, вратарь должен был выйти на перехват мяча. Азбучные истины оказались, для такого уровня клуба — проблемой.

Атаки «Зенита» неточны, постоянные ошибки в передачах мяча, медленный темп, крайние вингеры не подключаются в атаку. В результате растет преимущество минчан Николич, Хващинский, Голович больше и острее проводят атаки, не дают зенитовцам выйти из обороны, они застревают в середине поля. В этой игре открылись все слабые стороны игры «Зенита»: мяч вообще не держался у игроков, регулярно проигрывались индивидуальные единоборства ,с начала игры был утерян контроль за серединой поля, образовались бреши в линиях и свободные зоны, которые успешно использовали минчане и не стеснялись бить с дальних и средних дистанций. На 31 минуте динамовцы разыграли неожиданную , острую комбинацию в одно касание , Николич с углового выполнил подачу в центр штрафной зенитовцев, защита не смогла выбить этот мяч, Иванов в падении через себя пробил, мяч от ноги Анюкова попал Хващинскому и тот с ходу «расстрелял» Ладыгина, защита зенитовцев развалилась в этом эпизоде -2:0 в пользу минчан.

На 36 минуте судья не засчитал гол, забитый «Зенитом»: вратарь минчан Горбунов, выбивая мяч от ворот поскользнулся,упал и мяч отскочил прямо на ногу Дриусси, который и послал его в ворота, но судья посчитал, что голкипера толкнули, хотя повторы эпизода показали,что его никто не трогал.

На 41 минуте при подаче углового Голович головой направил мяч точно в угол ворот-3:0 в пользу «Динамо». Такого количества ошибок в защите за один тайм зенитовцы давно не допускали. На этом завершился 1-й тайм и приходится признать, что «Динамо» смотрелось куда лучше питерского клуба.

Второй тайм зенитовцы пытаются изменить ход встречи и преимущество перешло к нашим ребятам, динамовцы отошли в защиту, которая хорошо сыгранна, спокойно и без паники останавливает все атаки питерского клуба,они не смогли показать ни скорости, ни наигранных связей и неожиданных диагональных прострелов, а динамовцы в свою очередь стали играть на контратаках и ловить зенитовцев на скоростных выпадах. Хоть «Динамо» и прижалось полностью к своим воротам, но питерцы не могут собраться, перевернуть игру и организовать стройные атаки, минчане легко разрушали все попытки уже на подступах к воротам, а на 67 минуте тот-же Николич с линии штрафной площади бьет и Ладыгин вынимает четвертый мяч. Защита «Зенита» дает свободно бить, а Ладыгин опаздывает с броском. 4:0 и это уже полный разгром.

Разбор этого матча и причины поражения анализировать будут руководители клуба, но вот что непонятно: вроде бы выстроенный. наигранный состав в ключевых звеньях меняется перед первым серьезным минским барьером: Вместо Лунева -Ладыгин, вместо лидера команды Дзюбы — Дриусси и Заболотный, явно выпадающий из без того проблемного состава, в центре поля нет Паредеса, который цементировал опорную зону, вместо атакующего правого вингера Смольникова, уже возрастной Анюков Хорошо возят мяч, когда надо возить соперников. Предсказуемые, форвард без моментов, фланги без резкости. Много желания - мало мысли. Нужны мыслящие игроки, действующие легко и так же легко импровизирующие.

Уже 75 минуте стало ясно, что пока в Лиге Европы играть команда не готова, либо Сергей Богданович Семак решил, что в этом составе играть на несколько фронтов команда не потянет и главный приоритет надо отдать чемпионату РПЛ, прямо скажем небольшое утешение , снова у «Зенита» симптомы знакомой болезни. Питерский клуб надо срочно лечить , рецепты известны.требуется усиление, а то разыграть пьесу поединка некому.