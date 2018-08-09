В Минске с треском разгромили питерский «Зенит»
9 августа 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты петербургского "Зенита" проиграли минскому "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Это поражение стало самым разгромным для питерцев в евротурнирах с 1989 года.
В воротах голкипера Юрия Лодыгина, который в первом тайме пропустил трижды после трех ударов в створ, побывало в итоге четыре мяча. Автором первого гола стал полузащитник Урош Николич, отличившийся на 12-й минуте.
Увеличили разрыв еще до перерыва нападающий Владимир Хващинский (32 минута) и защитник Нино Галович (41 минута). Последним мячом в ворота клуба северной столицы на 67-й минуте стал дубль Николича.
Отметим, питерцы еще ни разу не проигрывали в европейских турнирах с разницей в четыре гола. Как ранее сообщали АН, ответная игра при пустых трибунах состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".
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