В Минске с треском разгромили питерский «Зенит»

Футболисты петербургского "Зенита" проиграли минскому "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Это поражение стало самым разгромным для питерцев в евротурнирах с 1989 года. Минчан вдохновляют хорваты

В воротах голкипера Юрия Лодыгина, который в первом тайме пропустил трижды после трех ударов в створ, побывало в итоге четыре мяча. Автором первого гола стал полузащитник Урош Николич, отличившийся на 12-й минуте.

Увеличили разрыв еще до перерыва нападающий Владимир Хващинский (32 минута) и защитник Нино Галович (41 минута). Последним мячом в ворота клуба северной столицы на 67-й минуте стал дубль Николича.

Отметим, питерцы еще ни разу не проигрывали в европейских турнирах с разницей в четыре гола. Как ранее сообщали АН, ответная игра при пустых трибунах состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".