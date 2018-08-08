Питерский футбольный клуб "Зенит" встретится в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" на стадионе "Петровский". Матч будет проходить при пустых трибунах.

О месте проведения матча стало известно из сообщения, появившегося на официальном сайте ФК "Зенит". Встреча пройдет 16 августа, начало трансляции – в 20:00 мск. Первый матч пройдет 9 августа в Минске. Игра же на "Петровском" пройдет при пустых трибунах из-за мер, наложенных на "Зенит".

Напомним, УЕФА решил наказать сине-бело-голубых из-за хулиганского поведения российских фанатов: в 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1) болельщики клуба бросали на поле посторонние предметы, скандировали расистские кричалки и блокировали лестничные пролеты.