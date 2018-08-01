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Началась подготовка кубку Губернатора Челябинской области по хоккею

1 августа 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В шестом традиционном предсезонном турнире Кубке Губернатора Челябинской области с 14 по 18 августа примут участие команды «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Авангард» (Омская область).

В ледовой арене «Трактор» начинается подготовка к турниру. В ближайшие дни в арене растопят ледовое поле и затем оно будет забрендировано для предстоящего Кубка Губернатора.  3 августа начинается продажа билетов на турнир. Вход на дневные матчи, начало которых в 15-00 ч. - свободный. ХК «Трактор» все матчи будет играть в вечернее время. Начало матчей в 19-00ч. Стоимость билетов на вечерние матчи с участием команды «Трактор» 100 и 200 рублей в зависимости от сектора.

Те, кто успеет до 11 августа купить абонементы на сезон 2018/2019, получат право бесплатного посещения матчей Кубка Губернатора, за исключением матча 15 августа. В этот день на льду встретятся команды «Трактор» и «Металлург», а матч начнется в 20:00ч. Перенос времени связан с тем, что с 18:00ч. на арене «Трактор» состоится презентация Кубка Стэнли воспитанником хоккейной школы «Трактор» Евгением Кузнецовым. Совместно с Евгением было принято решение о том, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва по хоккею «Трактор» на поддержку и развитие детского хоккея. Собранная сумма будет объявлена перед началом матча. Также перед началом матча Евгений Кузнецов произведет торжественное вбрасывание.

Напомним, что приобрести билеты на Кубок Губернатора можно в следующих местах: касса ЛА «Трактор», касса ДС «Юность», касса ДС «Трактор», Савина, 1, сайт hctraktor.org, а также 21 точка продаж в городе и сайт городских зрелищных касс www.chel.kassy.ru

 

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