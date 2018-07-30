Тренер Кабаевой и Утяшевой Ирина Винер отмечает юбилей

Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер - Усманова отмечает юбилей. Сегодня тренеру, воспитавшему такие спортсменок, как Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Юлия Барсукова, Яна Батыршина, Евгения Канаева, Яна Кудрявцева, Маргарита Мамут, исполнилось 70 лет.

Ляйсан Утяшева выложила в Инстаграм фото с легендарным тренером и любимым мужем и поздравила Винер - Усманову: "Любимый мой учитель, друг, наше гимнастическое все! Ирина Александровна, с юбилеем вас! Люблю". Выдающийся тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Александровна Винер за свою карьеру подготовила целую плеяду знаменитых гимнасток – олимпийских чемпионок и чемпионок мира.

Публикация от Ирина Александровна Винер (@irina_viner)29 Ноя 2015 в 10:28 PST

Публикация от Ирина Александровна Винер (@irina_viner)20 Сен 2016 в 7:55 PDT

Для Винер девочки - гимнастки, как родные дети. Ирина Александровна редко появляется на светских мероприятиях. А на свадьбу Риты Мамун пришла и обратилась к жениху: "Олимпийских чемпионок много, а такая, как Рита, одна. У нее есть не только золотая медаль, но и золотой характер. Дорогой мой, храни ее как зеницу ока".

Напомним, среди ее воспитанниц - олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова, чемпионки мира Марина Николаева, Яна Батыршина, Наталия Липковская и Ольга Белова, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова и Елена Холодова, победительница Кубка "Интервидения" Вера Шаталина и многие другие.