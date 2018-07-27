Станислав Черчесов подписал новый контракт со сборной России на 2 года
27 июля 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Станислав Черчесов подписал новый контракт со сборной России на два года с возможностью продления на аналогичный срок. Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).
Черчесов признался, что он рад продолжить работу со сборной РФ и обещал новых побед. «В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством», - приводит слова Станислава Черчесова пресс-служба РФС.
Напомним, что сборная России дошла до четвертьфинала на Чемпионате мира по футболу 2018, проиграв Хорватии в серии пенальти. Это лучший результат российской сборной за последние десять лет.
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