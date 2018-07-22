Российская легкоатлетка, прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне. Мария повторила лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2,04 м. Ласицкене выиграла чемпионат России с первой попытки

Мария Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне с результатом 2,04 метра. Взяв эту высоту, она повторила лучший результат сезона в мире.

Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Елена Валлортигара с результатом 2,02 метра. Бронзовые награды поделили на пьедестале британка Морган Лейк и американка Вашти Каннингем, взявшие высоту 1,91 метра, сообщает RT.

Ранее Мария Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике, покорив высоту 2,00 метра с первой же попытки.