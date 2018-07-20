Чем занимался Денис Тен в последние дни перед гибелью

Фигурист из Казахстана Денис Тен был одним из любимых учеников легендарного тренера по фигурному катанию Татьяна Тарасовой. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году у фигуриста появилось много интересных проектов, о которых он рассказывал в Инстаргам.

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Так прошлой весной Тен принял участие в конкурсе "Screenlife Contest", победитель которого получает возможность снять фильм при поддержке, компании основанной известным режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. "Люблю шагать в неизвестность", - признавался фигурист.

В дни, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Денис Тен опубликовал фото Никольской улицы, где собирались футбольные фанаты.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)12 Июл 2018 в 7:28 PDT

Молодой человек участвовал в ледовых шоу.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)6 Июл 2018 в 9:19 PDT

19 июля двое злолеев в Сочи напали на Дениса с ножом. Тен скончался в больнице от обильной кровопотери.

Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко принесли свои искренние соболезнования семье покойного фигуриста, - сообщает teleprogramma.pro. 13 июня ему исполнилось 25 лет.

"Мой брат выбрал мне имя. А позже, мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.

На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами", - писал Денис в свой день рождения 13 июня.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)13 Июн 2018 в 2:06 PDT

"ДЕНИС . Скорбим , помним , потому что ты гордость Казахстана , которую не уберегли", - пишут сегодня поклонники фигуриста.