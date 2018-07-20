Чем занимался Денис Тен в последние дни перед гибелью
20 июля 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Фигурист из Казахстана Денис Тен был одним из любимых учеников легендарного тренера по фигурному катанию Татьяна Тарасовой. После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году у фигуриста появилось много интересных проектов, о которых он рассказывал в Инстаргам.
Так прошлой весной Тен принял участие в конкурсе "Screenlife Contest", победитель которого получает возможность снять фильм при поддержке, компании основанной известным режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. "Люблю шагать в неизвестность", - признавался фигурист.
В дни, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Денис Тен опубликовал фото Никольской улицы, где собирались футбольные фанаты.
Молодой человек участвовал в ледовых шоу.
19 июля двое злолеев в Сочи напали на Дениса с ножом. Тен скончался в больнице от обильной кровопотери.
Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко принесли свои искренние соболезнования семье покойного фигуриста, - сообщает teleprogramma.pro. 13 июня ему исполнилось 25 лет.
"Мой брат выбрал мне имя. А позже, мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.
На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами", - писал Денис в свой день рождения 13 июня.
"ДЕНИС . Скорбим , помним , потому что ты гордость Казахстана , которую не уберегли", - пишут сегодня поклонники фигуриста.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес