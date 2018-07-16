Одноразовые стадионы построили в России к Чемпионату мира-2018
16 июля 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Только вчера закончился Чемпионат мира по футболу, к которому в России так долго, дорого и тщательно готовились под руководством менеджера всех времён Виталия Мутко, как спортивные объекты на глазах начали разрушаться.
Как пишет в своём блоге Илья Варламов, за несколько часов до окончания чемпионата стадион в Волгограде буквально уплыл в Волгу. До этого смыло дождём благоустройство Нижнего Новгорода. Ещё ранее птицы проклевали крышу питерского стадиона... Попытки списать всё на природную стихию известный блогер парирует тем, что и Мамаев Курган с Родиной-матерью в том же Волгограде стоит уже сколько десятилетий, и дороги, построенные ещё древними римлянами, кое-где сохранились. Причина в другом - нарушение строительных норм, технологий и воровство.
Варламов не исключает, что ближайшее время посыпятся и другие спортивные объекты, возведённые к мундиалю. А власти ещё ломали головы, как их потом использовать - под концерты, рынки или спортивные секции. Всё решается само собой - нет объекта - нет проблемы. Или же есть другое прекрасное решение - начать восстанавливать только что построенные стадионы, потратив на это вдвое больше, чем на само строительство.
Теперь Виталий Мутко руководит всей строительной отраслью России. Боимся даже предположить, что будет с другими гражданскими объектами, хотя бы по той же программе реновации: они сразу развалятся или всё-таки немного постоят?..
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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